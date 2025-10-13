Очередное заседание "Рамштайн" анонсировал президент Зеленский, передает 24 Канал.
Чего ждать от нового "Рамштайна"?
Глава государства рассказал, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль представил подготовку к очередной встрече в формате "Рамштайн".
По его словам, основной акцент Украины на встрече будет направлен на усилении противовоздушной обороны.
Есть не просто перечень необходимых систем и ракет к ним, но и четкое понимание, из какой страны и на каких условиях может быть быстрая поставка,
– отметил Владимир Зеленский.
Кроме того, президент Украины рассказал, что сейчас продолжается сотрудничество с международными партнерами в рамках инициатив PURL и SAFE.
Программа PURL уже демонстрирует результаты, тогда как европейскую инициативу Security Action for Europe, считает Зеленский, еще нужно наполнить действенным содержанием.
К слову, к инициативе PURL уже присоединились 6 стран НАТО, предоставив Украине оборонную помощь на сумму более 2 миллиардов долларов.
В частности, необходимо привлечь европейские страны к SAFE через механизмы, которые уже сейчас способны сдерживать Россию.
Именно прекращением этой войны России против Украины и надежным обеспечением нашей безопасности можно сделать безопасность всей Европы достаточно прочной,
– резюмировал президент.
Что известно о предыдущих заседаниях "Рамштайн" и их результатах?
В июле состоялась встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которую совместно возглавили Великобритания и Германия. Участие в ней приняли представители 52 стран.
По итогам заседания США и Германия заключили соглашение о передаче Украине пяти систем ПВО Patriot, которые должны быть доставлены на передовую в кратчайшие сроки.
Политолог Петр Олещук отмечает, что формат "Рамштайн" требует обновления, поскольку ситуация изменилась, а США, которые инициировали такую модель, все больше выступают в роли наблюдателей.
Эксперты подчеркивают необходимость контроля за выполнением предыдущих договоренностей и обеспечения дополнительных средств ПВО для защиты от масштабных авиационных и ракетных ударов.
Ключевым также является поддержание устойчивости ВСУ путем поставки новых видов вооружения, а также политической и дипломатической помощи со стороны союзников.