Во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Словении Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ситуации на фронте, разговор с союзниками и в частности Дональдом Трампом. А также призвал партнеров усиливать санкции против России и поддержать проект "Коалиция желающих". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

Какова ситуация на фронте?

Владимир Зеленский отметил, что сейчас украинские военные сдерживают российские атаки в Сумской и Донецкой областях.

Россия уже не впервые проваливает выполнение приказа Путина о захвате Донбасса. Они постоянно переносят эту бессмысленную цель,

– добавляет президент.

По словам Зеленского, это уже не первая попытка. Летом россияне прогнозировали оккупацию Донбасса в октябре или ноябре, однако безуспешно. Украинские войска продвигаются вперед на этом участке фронта.

В то же время президент отметил, что благодаря увеличению количества вооружения на поле боя достигнуты такие результаты. По его словам, Украина активно наращивает собственное производство, и сейчас около 40% оружия на фронте – украинского производства. Однако до сих пор чего-то не хватает, поэтому каждый пакет военной помощи от союзников очень важен.

Какова тактика россиян сейчас?

Россияне начали новую волну воздушного террора, атакуя города и гражданское население. Однако, главной целью является энергетический сектор. Ракеты и дроны поражают электростанции и линии электропередач круглосуточно. Путин стремится ослабить украинцев ударами накануне зимы.

Воздушный террор – это последний ход Путина. Мы должны его остановить. Не допустить его побед на земле и в небе. Тогда станет возможной настоящая дипломатия,

– говорит Зеленский.

Украина начала изготавливать дроны-перехватчики, привлекать мобильно-огневые группы и самолеты, но россияне используют в своей тактике комбинированные удары, используя различные типы ракет и дронов. Чтобы защитить население жизненно необходимые системы Patriot, NASAMS, SAMP/T и тому подобное.

Владимир Зеленский призвал представителей стран отстаивать Украину в своих правительствах и поддерживать передачу необходимого для защиты вооружения.

Россия должна понять, что она не может безнаказанно терроризировать ни одну страну,

– добавил он.

О чем Зеленский разговаривал с Трампом?

Уже второй раз за два дня президент Украины общался с президентом США. Главный вопрос разговора – противовоздушная оборона, системы Patriot, ракеты Tomahawk и поставки энергетического оборудования.

Также была затронута ключевая тема – отказ партнеров от российской нефти. Зеленский отметил, что невозможно быть частью независимого мира и одновременно финансировать того, кто хочет этот мир уничтожить.

В разговоре с Трампом также шла речь о программе PURL, которая дает Украине возможность покупать американское оружие и укрепляет союз между США, Европой и партнерами НАТО.

Отдельно президент отметил страны, которые уже присоединились к этой программе и выразил надежду на дальнейшее быстрое присоединение и других членов Альянса.

С каким призывом Зеленский обратился к союзникам?

Президент Украины уверен, что Россию можно заставить остановиться, однако необходимо соответствующее давление. Поэтому он призвал союзников усилить санкции против России, прекратить поставки компонентов для российских дронов и ракет из их стран.

Также Зеленский отметил, что Украина готова предоставить доказательства и информацию, чтобы помочь правительствам союзников остановить это сотрудничество. И если врага не остановить – угроза может предстать перед ними.

Чем помогают Украине сейчас союзники?