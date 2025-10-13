Під час засідання Парламентської асамблеї НАТО у Словенії Президент України Володимир Зеленський повідомив про ситуацію на фронті, розмову із союзниками та зокрема Дональдом Трампом. А також закликав партнерів посилювати санкції проти Росії та підтримати проєкт "Коаліція охочих". Про це пише 24 Канал із посиланням на Офіс Президента України.

Яка ситуація на фронті?

Володимир Зеленський зазначив, що наразі українські військові стримують російські атаки у Сумській та Донецькій областях.

Росія вже не вперше провалює виконання наказу Путіна про захоплення Донбасу. Вони постійно переносять цю безглузду мету,

– додає президент.

За словами Зеленського, це вже не перша спроба. Влітку росіяни прогнозували окупацію Донбасу в жовтні чи листопаді, проте безуспішно. Українські війська просуваються вперед на цій ділянці фронту.

Водночас президент зазначив, що завдяки збільшенню кількості озброєння на полі бою досягнуто таких результатів. За його словами, Україна активно нарощує власне виробництво, і наразі близько 40% зброї на фронті – українського виробництва. Однак досі чогось бракує, тож кожен пакет військової допомоги від союзників дуже важливий.

Якою є тактика росіян зараз?

Росіяни почали нову хвилю повітряного терору, атакуючи міста та цивільне населення. Однак, головною ціллю є енергетичний сектор. Ракети та дрони вражають електростанції й лінії електропередач цілодобово. Путін прагне послабити українців ударами напередодні зими.

Повітряний терор – це останній хід Путіна. Ми маємо його зупинити. Не допустити його перемог на землі й у небі. Тоді стане можливою справжня дипломатія,

– каже Зеленський.

Україна почала виготовляти дрони-перехоплювачі, залучати мобільно-вогневі групи та літаки, але росіяни використовують у своїй тактиці комбіновані удари, використовуючи різні типи ракет та дронів. Щоб захистити населення життєвонеобхідні системи Patriot, NASAMS, SAMP/T тощо.

Володимир Зеленський закликав представників країн відстоювати Україну у своїх урядах та підтримувати передачу необхідного для захисту озброєння.

Росія має збагнути, що вона не може безкарно тероризувати жодну країну,

– додав він.

Про що Зеленський розмовляв з Трампом?

Вже вдруге за два дні президент України спілкувався із президентом США. Головне питання розмови – протиповітряна оборона, системи Patriot, ракети Tomahawk та постачання енергетичного обладнання.

Також була порушена ключова тема – відмова партнерів від російської нафти. Зеленський зазначив, що неможливо бути частиною незалежного світу й одночасно фінансувати того, хто хоче цей світ знищити.

У розмові з Трампом також йшлося про програму PURL, яка дає Україні змогу купувати американську зброю й зміцнює союз між США, Європою та партнерами НАТО.

Окремо президент відзначив країни, які вже приєднались до цієї програми та висловив сподівання на подальше найшвидше приєднання й інших членів Альянсу.

З яким закликом Зеленський звернувся до союзників?

Президент України впевнений, що Росію можна змусити зупинитись, однак необхідний відповідний тиск. Тож він закликав союзників посилити санкції проти Росії, припинити постачання компонентів для російських дронів і ракет із їхніх країн.

Також Зеленський наголосив, що Україна готова надати докази й інформацію, щоб допомогти урядам союзників зупинити цю співпрацю. І якщо ворога не зупинити – загроза може постати перед ними.

Чим допомагають Україні зараз союзники?