Також він назвав інциденти з дронами та літаками сигналом про можливу загрозу для сусідніх країн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News, передає 24 Канал.

Що думає Зеленський про російські дрони та літаки в НАТО?

Президент Зеленський прокоментував недавні вторгнення російських безпілотників і літаків у повітряний простір НАТО. На його думку, російські атаки мають кілька цілей:

перевірити реальну реакцію європейських країн,

оцінити готовність протиповітряної оборони,

підготувати своє суспільство до можливої ескалації.

Лідер України порівняв ці дії з підготовкою Росії до окупації Криму, коли Кремль оцінював реакцію США та Європи.

Тож він (Путін – 24 Канал) провів випробування з Кримом і подивився на реакцію Сполучених Штатів. Це була слабка реакція. На мою думку, недостатня. А також для Європи – її реакція була слабкою. Глобальний Південь також був слабким на його перших кроках щодо Криму,

– сказав Зеленський.

Отже, президент наголосив, що такі вторгнення в повітряний простір можуть становити особливу небезпеку для Польщі, країн Балтії та сусідніх держав.

