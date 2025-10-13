Також він назвав інциденти з дронами та літаками сигналом про можливу загрозу для сусідніх країн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News, передає 24 Канал.
Що думає Зеленський про російські дрони та літаки в НАТО?
Президент Зеленський прокоментував недавні вторгнення російських безпілотників і літаків у повітряний простір НАТО. На його думку, російські атаки мають кілька цілей:
- перевірити реальну реакцію європейських країн,
- оцінити готовність протиповітряної оборони,
- підготувати своє суспільство до можливої ескалації.
Лідер України порівняв ці дії з підготовкою Росії до окупації Криму, коли Кремль оцінював реакцію США та Європи.
Тож він (Путін – 24 Канал) провів випробування з Кримом і подивився на реакцію Сполучених Штатів. Це була слабка реакція. На мою думку, недостатня. А також для Європи – її реакція була слабкою. Глобальний Південь також був слабким на його перших кроках щодо Криму,
– сказав Зеленський.
Отже, президент наголосив, що такі вторгнення в повітряний простір можуть становити особливу небезпеку для Польщі, країн Балтії та сусідніх держав.
Останні заяви про дрони Росії в НАТО
Секретар оборонного комітету парламенту, народний депутат України, полковник СБУ Роман Костенко в етері 24 Каналу сказав, що Росія не має достатніх ресурсів для повноцінного вторгнення в Польщу, а атаки дронами – провокації та спроба тиску.
Останні уламки зафіксували у селі Заремби Вархоли Островського повіту Польщі. А також ще у двох місцях.
Україна закликала Польщу та союзників створити спільний повітряний щит для захисту від російських дронів і ракет. Крім того, пропонує поділитися власним досвідом боротьби з такими загрозами.