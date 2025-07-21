Соответствующее заявление в понедельник, 21 июля, сделал министр обороны Германии Борис Писториус в начале встречи "Рамштайн". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕП.

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О какой договоренности идет речь?

Борис Писториус в рамках 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины под председательством Великобритании и Германии заявил, что его страна и США договорились о передаче Украине пяти систем ПВО в ближайшее время.

Во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с Питом Гегсетом, что Германия сделает свой вклад в скорейшее предоставление пяти крайне необходимых систем Patriot,

– заявил немецкий министр.

По его словам, уже в течение следующих нескольких дней он будет координировать с партнерами механизм реализации этих планов в "духе взаимного доверия". Также Германия предоставит Украине дополнительные системы ПВО и боеприпасы.

Ранее лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что правительство Мерца планирует приобрести для Украины ракеты для Patriot. Эта помощь должна быть на сумму около 5 миллиардов евро.

К слову, по словам Вениславского, в Украину анонсировали передать 15 – 16 комплексов такой ПВО. Однако пока Украина вряд ли получит все количество обещанных систем. Впрочем, есть шанс получить часть из них в короткие сроки.