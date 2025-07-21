Відповідну заяву у понеділок, 21 липня, зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку зустрічі "Рамштайн". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄП.

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Про яку домовленість ідеться?

Борис Пісторіус у рамках 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України під головуваннями Великої Британії та Німеччини заявив, що його країна та США домовилися про передачу Україні п’яти систем ППО найближчим часом.

Під час моєї поїздки до Вашингтона минулого тижня я домовився з Пітом Гегсетом, що Німеччина зробить свій внесок у якнайшвидше надання п’яти вкрай необхідних систем Patriot,

– заявив німецький міністр.

За його словами, вже протягом наступних кількох днів він координуватиме з партнерами механізм реалізації цих планів в "дусі взаємної довіри". Також Німеччина наддасть Україні додаткові системи ППО та боєприпаси.

Раніше лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель заявила, що уряд Мерца планує придбати для України ракети для Patriot. Ця допомога має бути на суму близько 5 мільярдів євро.

До слова, за словами Веніславського, в Україну анонсували передати 15 – 16 комплексів такої ППО. Проте наразі Україна навряд чи отримає усю кількість обіцяних систем. Утім, є шанс отримати частину з них у короткі терміни.