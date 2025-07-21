Об этом сообщил нардеп и член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Медиацентру Украина, передает 24 Канал.

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Когда Украине передадут ПВО?

Европейские государства осторожно относятся к передаче систем ПВО, поскольку это снижает их обороноспособность. Вениславский пояснил, что в частности речь идет о комплексах, которые есть на вооружении у Германии. Именно они ранее сообщали, что готовы закупить в США ЗРК Patriot для Украины.

После сигналов американских партнеров, что они готовы рассматривать и покупку оружия для Украины, и предоставляют разрешение на передачу своих образцов вооружения, это ускорит поставку,

– сказал Вениславский.

По словам депутата, в Украину анонсировали передать 15 – 16 комплексов такой ПВО. Однако пока Украина вряд ли получит все количество обещанных систем, которые упоминались ранее. Впрочем, есть шанс получить часть из них в короткие сроки.

Ранее немецкая оппозиционерка сообщила, что правительство Германии якобы намерено закупить для Украины ракеты Patriot примерно на 5 миллиардов евро. В то же время она не уточнила, охватывает ли эта сумма только ракеты, или сопутствующее оборудование.