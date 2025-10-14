Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Axios.

Что готовятся обсудить Зеленский и Трамп на встрече в США?

Два источника сообщили изданию, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудят, какое оружие следует поставлять Украине, в частности, могут ли США предоставить стране, охваченной войной, дальнобойные ракеты Tomahawk.

Есть определенные вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону,

– сообщил источник Axios.

Интересно, что генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил в эфире 24 Канала, что ракеты Tomahawk могли бы быть важным для Украины ресурсом, но не решающим, потому что в большом количестве американцы их предоставить не смогут. По мнению Маломужа, в ближайшее время это американское оружие не будет отправлено Украине.

Чиновник Белого дома также подтвердил, что встреча президентов США и Украины состоится.

Известно, что Владимир Зеленский должен прибыть в США в четверг, 16 октября. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак прибыл в Вашингтон, округ Колумбия, в понедельник, 13 октября, вечером для подготовки к визиту.

