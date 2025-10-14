Американский президент подтвердил, что ждет Зеленского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Когда состоится встреча Зеленского и Трампа?
После двух телефонных разговоров подряд на прошлой неделе президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский намерены встретиться в эту пятницу, 17 октября, в Вашингтоне.
Журналисты спросили Трампа, будет ли он принимать у себя Зеленского на этой неделе. Президент подтвердил такую возможность.
Я думаю, что да,
– коротко ответил Дональд Трамп.
Отметим, что глава Соединенных Штатов общался с прессой, находясь на борту самолета Air Force One. Это была короткая встреча, на которой Трамп ответил на несколько вопросов.
Напомним! В последних разговорах Зеленского и Трампа 11 и 12 октября речь шла о поставках оружия, систем ПВО, а также о будущей дипломатии. Как отметила доктор философии, эксперт по внутренней и внешней политике Людмила Покровщук в эфире 24 Канала, ключевым вопросом переговоров является американская помощь.
Украинская делегация в Вашингтоне: что известно?
Владимир Зеленский планирует визит в США, где обсудит последовательность шагов по войне в Украине с президентом Трампом. Глава государства также встретится с сенаторами, конгрессменами, военными и энергетическими компаниями в США.
Недавняя встреча президентов США и Украины прошла 23 сентября во время проведения Генассамблеи ООН.
В Вашингтоне также находится украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко. Чиновники должны обсудить с партнерами укрепление ПВО, улучшение ударных возможностей и усиление энергетики.