Как Зеленскому и Трампу удалось наладить отношения?
По словам Владимира Зеленского, ему не нужно было заискивать перед Дональдом Трампом, чтобы их отношения после ссоры в Овальном кабинете Белого дома стали снова хорошими. Президент сказал, что его сообщения для Трампа и его окружения тогда были честными и четкими.
Вот почему Белый дом стал уроком не только для меня. Я думаю, что для другой стороны также. Мы поняли друг друга. И это лучше, чем быть вежливым только потому, что ты боишься президента Соединенных Штатов,
– рассказал Владимир Зеленский.
Украинский лидер добавил, что после того инцидента он был открытым. Зеленский считает, что сильные люди уважают открытость других, а потому с Дональдом Трампом конфликт был исчерпан.
Относительно вице-президента США Джей Ди Венса, который также вступил в словесную перепалку с Зеленским 28 февраля, президент отметил, что чиновник действительно не его друг, но и не враг. Но он может стать другом Украины, если, к примеру посетит ее.
Что известно о ссоре Зеленского и Трампа в Белом доме?
- Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США с рабочим визитом и имел запланированную встречу с Дональдом Трампом. В начале переговоров была пресс-конференция с журналистами в Овальном кабинете. Во время разговора с журналистами и в ходе переговоров между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом начался спор.
- Словесная перепалка дошла до предела, когда Дональд Трамп в присутствии других заявил, что Зеленский "не готов к миру" и обвинил его в неуважении к США после нескольких его высказываний.
- После ссоры американский лидер провел совещание с советниками и принял решение, что Зеленский "не в том состоянии, чтобы вести переговоры". Тогда украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Следующая пресс-конференция и совместный обед были отменены.