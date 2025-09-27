Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью президента Украины для Axios.

Как Зеленскому и Трампу удалось наладить отношения?

По словам Владимира Зеленского, ему не нужно было заискивать перед Дональдом Трампом, чтобы их отношения после ссоры в Овальном кабинете Белого дома стали снова хорошими. Президент сказал, что его сообщения для Трампа и его окружения тогда были честными и четкими.

Вот почему Белый дом стал уроком не только для меня. Я думаю, что для другой стороны также. Мы поняли друг друга. И это лучше, чем быть вежливым только потому, что ты боишься президента Соединенных Штатов,

– рассказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер добавил, что после того инцидента он был открытым. Зеленский считает, что сильные люди уважают открытость других, а потому с Дональдом Трампом конфликт был исчерпан.

Относительно вице-президента США Джей Ди Венса, который также вступил в словесную перепалку с Зеленским 28 февраля, президент отметил, что чиновник действительно не его друг, но и не враг. Но он может стать другом Украины, если, к примеру посетит ее.

Что известно о ссоре Зеленского и Трампа в Белом доме?