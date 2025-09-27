Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента України для Axios.
Як Зеленському та Трампу вдалося налагодити стосунки?
За словами Володимира Зеленського, йому не потрібно було підлещуватися до Дональда Трампа, щоб їхні стосунки після сварки в Овальному кабінеті Білого дому стали знову хорошими. Президент сказав, що його повідомлення для Трампа та його оточення тоді були чесними та чіткими.
Ось чому Білий дім став уроком не тільки для мене. Я думаю, що для іншої сторони також. Ми зрозуміли один одного. І це краще, ніж бути ввічливим тільки тому, що ти боїшся президента Сполучених Штатів,
– розповів Володимир Зеленський.
Український лідер додав, що після того інциденту він був відкритим. Зеленський вважає, що сильні люди поважають відкритість інших, а тому з Дональдом Трампом конфлікт був вичерпаний.
Щодо віцепрезидента США Джей Ді Венса, який також вступив у словесну перепалку із Зеленським 28 лютого, президент зазначив, що посадовець дійсно не його друг, але й не ворог. Але він може стати другом України, якщо, до прикладу відвідає її.
Що відомо про сварку Зеленського і Трампа в Білому домі?
- Президент України Володимир Зеленський прибув до США з робочим візитом і мав заплановану зустріч із Дональдом Трампом. На початку переговорів була пресконференція з журналістами в Овальному кабінеті. Під час розмови з журналістами та в ході переговорів між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом почалася суперечка.
- Словесна перепалка дійшла до межі, коли Дональд Трамп у присутності інших заявив, що Зеленський "не готовий до миру" та звинуватив його в неповазі до США після кількох його висловлювань.
- Після сварки американський лідер провів нараду з радниками й ухвалив рішення, що Зеленський "не в тому стані, щоб вести переговори". Тоді українську делегацію попросили залишити Білий дім. Наступна пресконференція та спільний обід були скасовані.