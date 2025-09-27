Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента України для Axios.

Як Зеленському та Трампу вдалося налагодити стосунки?

За словами Володимира Зеленського, йому не потрібно було підлещуватися до Дональда Трампа, щоб їхні стосунки після сварки в Овальному кабінеті Білого дому стали знову хорошими. Президент сказав, що його повідомлення для Трампа та його оточення тоді були чесними та чіткими.

Ось чому Білий дім став уроком не тільки для мене. Я думаю, що для іншої сторони також. Ми зрозуміли один одного. І це краще, ніж бути ввічливим тільки тому, що ти боїшся президента Сполучених Штатів,

– розповів Володимир Зеленський.

Український лідер додав, що після того інциденту він був відкритим. Зеленський вважає, що сильні люди поважають відкритість інших, а тому з Дональдом Трампом конфлікт був вичерпаний.

Щодо віцепрезидента США Джей Ді Венса, який також вступив у словесну перепалку із Зеленським 28 лютого, президент зазначив, що посадовець дійсно не його друг, але й не ворог. Але він може стати другом України, якщо, до прикладу відвідає її.

Що відомо про сварку Зеленського і Трампа в Білому домі?