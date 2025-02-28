Володимир Зеленський вступив у перепалку з Трампом і Джей Ді Венсом щодо дипломатичного врегулювання війни в Україні. Журналісти CNN розповіли, що сталося під час закритої частини переговорів, передає 24 Канал.

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Трамп вирішив, що "Зеленський не в тому дусі"

Після того, як Трамп і Зеленський вступили у сварку на підвищених тонах, президент США провів нараду зі своїми ключовими радниками в Овальному кабінеті.

За словами посадовця Білого дому, Трамп консультувався з віцепрезидентом Венсом і держсекретарем Марком Рубіо, міністром фінансів Скоттом Бессентом та іншими головними радниками після суперечки із Зеленським.

Тоді Трамп ухвалив остаточне рішення, що Зеленський "не в тому стані, щоб вести переговори". Він доручив Рубіо та своєму раднику з національної безпеки Майку Волцу передати повідомлення українській делегації: настав час Зеленському піти.

Українська делегація чекала в окремій кімнаті поруч, що є стандартною процедурою під час візитів іноземних лідерів. Зазвичай вони переходять до інших приміщень, а потім збираються на обід. Але цього разу українці не обідали в Білому домі. Приготована їжа залишалася на візках у коридорі біля офісу прессекретаря.

За словами посадовця Білого дому, українці протестували і хотіли продовжити переговори. Але їм відмовили. Незабаром після цього Зеленський покинув Білий дім.