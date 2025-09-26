Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что это будет репутационным ударом по США. Поэтому Вашингтон сейчас перенял тактику наблюдения.

Может ли Трамп дистанцироваться от Украины?

По мнению политолога, Трамп не хочет дистанцироваться от Украины, такие мысли слишком пессимистичными. Рейтерович предположил, что лидер США просто хочет понаблюдать со стороны за ситуацией и "перебросить мяч" к европейским лидерам.

Я не вижу, чтобы Трамп откровенно уходил. Это для него невыгодно, он понесет большие репутационные потери, а ему этого бы не хотелось. Он просто выбил время, чтобы наблюдать. Сейчас ситуация такая, которая была раньше. Изменилась только риторика,

– подчеркнул он.

Рейтерович объяснил, что самому Трампу возможно и безразлично на собственную репутацию, но он является представителем своей партии, а в США на следующий год будут промежуточные выборы. 80% сторонников Республиканской партии считают, что Россия является врагом и США должны действовать с ней жестче. Трамп не может игнорировать такую статистику своих избирателей.

Кроме того, дистанцирование от Украины будет сигналом Китаю о том, что США уже не являются "мировым полицейским".

Последние заявления Трампа об Украине: кратко