Трамп всегда стремится быть ближе к тому, кто побеждает, поэтому его публичное пренебрежение к Владимиру Путину будет расти. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

Почему Трамп изменил риторику?

Олег Рыбачук отметил, что Трамп всегда хочет быть ближе к тому, кто побеждает. Были сообщения от источников, что он считал, что Украина – "маленькая" страна, которая не сможет победить россиян. Если Россия и дальше будет терять живую силу, важную для экономики инфраструктуру, то такой подход американский лидер будет иметь именно к Кремлю.

Сейчас это публичное пренебрежение Трампа к тому, кто проигрывает, кто слабее, будет нарастать. Вообще это стиль Трампа. Каждый раз, когда он откладывает какое-то решение, на самом деле до того момента, когда говорит вернуться к этой теме, ничего не делает, а наблюдает, что происходит. У него есть надежда, что все разойдется, или он определится, кто побеждает, и станет на его сторону,

– объяснил он.

Как предположил аналитик, возможно, сейчас Трампа убедили изменить риторику относительно Украины. Сейчас президент Штатов повторяет тезис о том, что у России фактически нет шансов выиграть эту войну, поэтому надо достигать мира. Он требует у Путина прекратить боевые действия.

Риторика Трампа относительно войны в Украине