Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

О чем пойдет речь на предстоящих переговорах Украины и США?

В Вашингтон поехали украинские чиновники, делегацию возглавляет премьер-министр Юлия Свириденко. В делегации также есть секретарь СНБО Рустем Умеров. Во время визита представители Украины имеют четкие задачи.

Как сообщил Андрей Ермак, на повестке дня разговора стоят конкретные темы, которые озвучил президент Владимир Зеленский.

Во время встречи в Вашингтоне обсудят оборону Украины, в частности укрепление ПВО и улучшение ударных возможностей. Также актуальной темой остается энергетика – укрепление устойчивости перед наступлением зимы. Речь также пойдет о санкциях и новом давлении на агрессора.

Конечная цель – неизменна: устойчивый и справедливый мир для Украины через принуждение России к завершению войны,

– отметил глава Офиса Президента.

Готовы ли в США сотрудничать с Украиной?

Советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала прокомментировал заявления Дональда Трампа о том, что США готовы продавать больше оружия Европе, которое затем будет передаваться Украине. По его словам, без помощи Соединенных Штатов Европа не сможет противостоять влиянию Китая, а сейчас страны совместно сосредотачиваются на вопросе войны в Украине. США якобы не отказываются от поддержки, но хотят, чтобы львиная доля помощи лежала на ЕС.

