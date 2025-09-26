В эфире 24 Канала советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк расставил точки над "і" относительно последних заявлений Трампа и позиции его администрации.

Отстраняется ли Трамп от Украины?

По мнению Подоляка, не надо говорить о том, что якобы Трамп умывает руки. Ведь в таком случае доминирующим центром, станет Китай. Вряд ли Вашингтон готов к такому развитию событий. А без решения вопроса войны в Восточной Европе невозможно считать себя центром.

Трамп сказал ключевое – США готовы продавать гораздо больше оружия Европе и соответственно это оружие может быть в Украине,

– сказал советник председателя ОПУ.

Европа – это самый технологичный центр. США не смогут отдать его Китаю и быть где-то на периферии. Поэтому нет сценария умыть руки, отойти в сторону, не помогать Европе.

Однако относительно признания того, что надо было больше помогать Украине, с этим сложнее. В течение полугода трудно было наладить оптимальные рабочие отношения с администрацией Трампа. Однако Украине это удалось с помощью европейцев. Они смогли убедить американцев, что Россия не собирается выходить из этой войны. Наоборот, она эскалирует и начинает повышать ставку.

Европе, в частности Украине, нужны от Соединенных Штатов две опции:

санкционное давление на Россию. Здесь Соединенные Штаты немножко дальше забегают, чем Европа;

продажа оружия. С этим более-менее понятно. Есть математические формулы, сколько и какого оружия Европа может покупать и передавать Украине для того, чтобы был вооруженный паритет на поле боя. Это будет существенно влиять на Россию.

Почему изменилась риторика президента США?

Трамп также озвучил реалистичное состояние российской армии и экономики. Ведь если кто-то говорит, что в России все хорошо, она перестроена и у нее достаточно ресурса, то это далеко не так – ресурсов недостаточно.

Сегодня Москва тотально пользуется ресурсом под названием Китай и Северная Корея, а также деньгами, которые зарабатывает через Индию, продавая в Европу соответствующий нефтепродукт,

– добавил Подоляк.

Кроме того, Трамп сам объяснил ключевую мотивацию, которая наиболее действенная – это личное ощущение. Президент США считал, что его неплохие отношения с Владимиром Путиным позволят найти решение для завершения этой войны. Но выяснили, что это не так, что Путин всегда врет.

По его словам, это создало совсем другое информационное понимание самим Трампом того, что такое война, что такое Россия и почему в этой войне только Россия не хочет финала.

