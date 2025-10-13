Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Про що йтиме мова на майбутніх переговорах України та США?

До Вашингтона поїхали українські посадовці, делегацію очолює прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. У делегації також є секретар РНБО Рустем Умєров. Під час візиту представники України мають чіткі завдання.

Як повідомив Андрій Єрмак, на порядку денному розмови стоять конкретні теми, які озвучив президент Володимир Зеленський.

Під час зустрічі в Вашингтоні обговорять оборону України, зокрема зміцнення ППО та покращення ударних можливостей. Також актуальною темою залишається енергетика – зміцнення стійкості перед настанням зими. Мова також ітиме про санкції та новий тиск на агресора.

Кінцева мета – незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус Росії до завершення війни,

– зазначив глава Офісу Президента.

Чи готові у США співпрацювати з Україною?

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу прокоментував заяви Дональда Трампа про те, що США готові продавати більше зброї Європі, яка потім передаватиметься Україні. За його словами, без допомоги Сполучених Штатів Європа не зможе протистояти впливу Китаю, а наразі країни спільно зосереджуються на питанні війни в Україні. США нібито не відмовляються від підтримки, але хочуть, аби левова частка допомоги лежала на ЄС.

