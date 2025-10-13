Які зустрічі планує Україна у США?

Україна планує взяти участь у головних економічних дискусіях, які відбудуться під час цього тижня, та зустрітися з представниками адміністрації Трампа й Конгресу, передає 24 Канал з посиланням на посла України в США Ольгу Стефанішину.

Окремий компонент візиту – щодо поглиблення співпраці України та США у сфері безпеки та посилення тиску на агресора (Росію – 24 Канал),
– розповіла Стефанішина.

Вона повідомила і склад української делегації. До цього увійшли топові представники української влади:

  • прем'єр-міністерка Юлія Свириденко;
  • керівник Офісу президента Андрій Єрмак;
  • міністр фінансів Сергій Марченко;
  • секретар РНБО Рустем Умєров;
  • голова Нацбанку Андрій Пишний;
  • міністр економіки довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв;
  • заступник глави МЗС Сергій Кислиця.

Підготували насичену програму зустрічей, зокрема, продовження діалогу з американськими партнерами й розвиток домовленостей між президентами України та США,
– додала Стефанішина.

Окрім участі у фінансовому тижні МВФ українська делегація планує обговорити у Вашингтоні енергетичну стійкість України.

  • Також планується щорічний круглий стіл на підтримку України у Світовому Банку на рівні міністрів.
  • Обов'язковим елементом під час цього візиту будуть зустрічі із представниками бізнесу.

Важливо! Нагадаємо, директорка Департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак підтвердила, що раніше керівництво валютного фонду вже зустрічалося з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, щоб обговорити нову підтримку, якої потребує України.

Нова програма МВФ: що відомо?

  • У липні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд планує звернутися до Міжнародного валютного фонду з пропозицією про нову програму підтримки та стабілізації державних фінансів. Чинна програма МВФ обсягом 16 мільярдів доларів розрахована лише до 2027 року.

  • З 3 по 10 вересня відбулися переговори місії МВФ із представниками українських фінансових органів щодо огляду виконання програми за Механізмом розширеного фінансування (EFF). Переговори завершилися успішно: експерти Фонду відзначили суттєвий прогрес України.

  • Уряд прогнозує, що у межах нової чотирирічної програми з МВФ Україна може потребувати зовнішнього фінансування обсягом від 150 до 170 мільярдів доларів. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.