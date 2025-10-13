Які зустрічі планує Україна у США?

Україна планує взяти участь у головних економічних дискусіях, які відбудуться під час цього тижня, та зустрітися з представниками адміністрації Трампа й Конгресу, передає 24 Канал з посиланням на посла України в США Ольгу Стефанішину.

Окремий компонент візиту – щодо поглиблення співпраці України та США у сфері безпеки та посилення тиску на агресора (Росію – 24 Канал),

– розповіла Стефанішина.

Вона повідомила і склад української делегації. До цього увійшли топові представники української влади:

прем'єр-міністерка Юлія Свириденко;

керівник Офісу президента Андрій Єрмак;

міністр фінансів Сергій Марченко;

секретар РНБО Рустем Умєров;

голова Нацбанку Андрій Пишний;

міністр економіки довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв;

заступник глави МЗС Сергій Кислиця.

Підготували насичену програму зустрічей, зокрема, продовження діалогу з американськими партнерами й розвиток домовленостей між президентами України та США,

– додала Стефанішина.

Окрім участі у фінансовому тижні МВФ українська делегація планує обговорити у Вашингтоні енергетичну стійкість України.

Також планується щорічний круглий стіл на підтримку України у Світовому Банку на рівні міністрів.

Обов'язковим елементом під час цього візиту будуть зустрічі із представниками бізнесу.

Важливо! Нагадаємо, директорка Департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак підтвердила, що раніше керівництво валютного фонду вже зустрічалося з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, щоб обговорити нову підтримку, якої потребує України.

Нова програма МВФ: що відомо?