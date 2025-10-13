Какие встречи планирует Украина в США?

Украина планирует принять участие в главных экономических дискуссиях, которые состоятся во время этой недели, и встретиться с представителями администрации Трампа и Конгресса, сообщает 24 Канал со ссылкой на посла Украины в США Ольгу Стефанишину.

Смотрите также Решается судьба новой программы: получит ли Украина миллиарды от МВФ

Отдельный компонент визита – по углублению сотрудничества Украины и США в сфере безопасности и усиления давления на агрессора (Россию – 24 Канал),

– рассказала Стефанишина.

Она сообщила и состав украинской делегации. В это вошли топовые представители украинской власти:

премьер-министр Юлия Свириденко;

руководитель Офиса президента Андрей Ермак;

министр финансов Сергей Марченко;

секретарь СНБО Рустем Умеров;

глава Нацбанка Андрей Пышный;

министр экономики окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев;

заместитель главы МИД Сергей Кислица.

Подготовили насыщенную программу встреч, в частности, продолжение диалога с американскими партнерами и развитие договоренностей между президентами Украины и США,

– добавила Стефанишина.

Кроме участия в финансовой неделе МВФ украинская делегация планирует обсудить в Вашингтоне энергетическую устойчивость Украины.

Также планируется ежегодный круглый стол в поддержку Украины во Всемирном Банке на уровне министров.

Обязательным элементом во время этого визита будут встречи с представителями бизнеса.

Важно! Напомним, директор Департамента коммуникаций МВФ Джули Козак подтвердила, что ранее руководство валютного фонда уже встречалось с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, чтобы обсудить новую поддержку, в которой нуждается Украина.

Новая программа МВФ: что известно?