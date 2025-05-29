Сколько Украина получит от МВФ
Очередной транш составляет около 500 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов.
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В течение 20 – 27 мая в Киеве провели ряд обсуждений по восьмому пересмотру между руководством Министерства финансов Украины, НБУ, другими представителями власти Украины и экспертами миссии Международного валютного фонда. Все количественные критерии эффективности и индикативные цели на конец марта были достигнуты.
Украина выполнила два структурных маяка:
- Подано в Парламент законодательные изменения для введения требований налоговой отчетности для операторов цифровых платформ;
- Опубликован отчет о результатах внешнего аудита НАБУ;
Очередной транш в размере около полумиллиарда долларов сможем получить после утверждения пересмотра Исполнительным советом директоров Фонда, которое ожидается в течение месяца. Таким образом сумма выплат по программе составит более 10 миллиардов долларов,
– сообщил Денис Шмыгаль.
Сколько траншей от МВФ уже было
По состоянию на май 2025 года Украина получила примерно 10,1 миллиарда долларов США из предусмотренных 15,5 миллиарда. Средства поступили в рамках программы расширенного финансирования (EFF) от Международного валютного фонда.
Всего за время действия программы МВФ EFF в госбюджет поступило около 10,1 миллиардов долларов из предусмотренных 15,5 миллиардов долларов. Международный валютный фонд является третьим крупнейшим поставщиком финансовой помощи Украине с начала полномасштабного вторжения – около 12,8 миллиардов долларов.