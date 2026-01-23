Об этом рассказал Владимир Зеленский в своем обращении.

Какие есть новости из Абу-Даби?

В Абу-Даби стороны говорят о параметрах окончания войны.

Сейчас у них должно быть по крайней мере часть ответов от России. Главное, чтобы Россия была готова завершить эту войну, которую сама же и начала,

– говорит Зеленский.

Украинские позиции четкие, добавляет он. С украинской стороны переговоры ведут секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса Президента Кирилл Буданов, народный депутат и председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Кислица. Завтра к переговорам присоединятся еще начальник Генерального штаба генерал Андрей Гнатов и представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Председатель Института Американистики Владислав Фарапонов в эфире 24 канала объяснил, что сейчас ключевой вопрос не в самой встрече, а в том, что сделают американцы дальше. Для реального сдвига должны сложиться другие условия, а не просто измениться место встречи или состав делегаций. Он считает, что перелом возможен, если Вашингтон перейдет к конкретному сценарию прекращения огня. Но такой сценарий, по его словам, требует более жестких шагов и постоянного давления на Россию.

