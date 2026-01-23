Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.
Кто вошел в российскую делегацию?
По словам Ушакова, российскую делегацию 23 января в Абу-Даби возглавит руководитель главного разведывательного управления Игорь Костюков. Кроме того, в состав их переговорной группы также вошли представители руководства минобороны России. Однако он не назвал фамилий должностных лиц.
В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что точное время начала переговоров определят, учитывая то, когда делегации прибудут в ОАЭ. Он отметил, что переговоры должны состояться 23 января и, при необходимости, продлятся на следующий день.
Песков также отметил, что на первых трехсторонних переговорах Россию будут представлять исключительно военные.
Отдельно, по словам пресс-секретаря Путина, запланирован двусторонний российско-американский трек по экономическим вопросам. Эти переговоры Дмитриева и Виткоффа состоятся 23 или 24 января.
Что известно о предстоящих переговорах?
Президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече в Абу-Даби вопрос Донбасса и других территорий будет одним из ключевых.
В то же время в Кремле требуют вывести украинские войска с Донбасса до начала трехсторонних переговоров. По словам Пескова, без этого Москва не видит перспективы достичь договоренностей.
К слову, украинскую делегацию возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. В состав войдут, в частности, председатель ОП Кирилл Буданов с заместителем Сергеем Кислицей и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.