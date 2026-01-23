Переговоры стали кульминацией интенсивных 24 часов международной дипломатии – от встреч в Давосе до контактов в Москве и последующего перелета в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом пишет Sky News.

Что известно о переговорах в Абу-Даби?

По данным издания, спецпредставители Дональда Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – после мероприятий в Давосе отправились в Москву, где почти четыре часа ночью вели переговоры с Владимиром Путиным. Уже оттуда американская делегация перелетела в ОАЭ, дорога заняла около пяти часов.

Sky News отмечает: несмотря на оптимистичные сигналы из Давоса, именно территориальный вопрос остается главным препятствием для любого потенциального мирного соглашения – и это ключевой момент.

Корреспондент Салли Локвуд приводит слова американского источника, которое консультирует военное руководство США по украинскому вопросу: "Дипломатия сейчас – это фарс. Она не соответствует реальности".

В материале напоминают, что Россия неоднократно давала понять: в рамках любого урегулирования она стремится к полному контролю над Донбассом. Украина же категорически отвергает уступки территориями, в частности теми, которые Россия даже не смогла оккупировать. В Кремле при этом заявляют, что без решения территориального вопроса "нет никакой надежды на достижение долгосрочного урегулирования".

В то же время американский источник, с которым общалось Sky News, проявил сдержанный оптимизм из-за участия в переговорах главы ГУР Кирилла Буданова.

"Буданов – единственный член офиса Зеленского, которого они воспринимают серьезно. Американские военные и американская разведка уважают его. США любят Буданова. Тот факт, что Буданов там, является положительным. Но я не вижу, чтобы российская военная машина замедлялась", – отметил собеседник издания.

Журналисты подчеркивают: атмосфера накануне встречи в Абу-Даби отличается от предыдущих раундов контактов. Складывается впечатление, что ни одна из сторон не согласилась бы на участие, не имея в запасе хотя бы минимального компромисса, который она потенциально готова рассмотреть.

Каков состав российской делегации?