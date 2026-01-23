Переговори стали кульмінацією інтенсивних 24 годин міжнародної дипломатії – від зустрічей у Давосі до контактів у Москві й подальшого перельоту до Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це пише Sky News.
Що відомо про переговори в Абу-Дабі?
За даними видання, спецпредставники Дональда Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер – після заходів у Давосі вирушили до Москви, де майже чотири години вночі вели переговори з Володимиром Путіним. Уже звідти американська делегація перелетіла до ОАЕ, дорога зайняла близько п’яти годин.
Sky News зазначає: попри оптимістичні сигнали з Давоса, саме територіальне питання залишається головною перешкодою для будь-якої потенційної мирної угоди – і це ключовий момент.
Кореспондентка Саллі Локвуд наводить слова американського джерела, яке консультує військове керівництво США з українського питання: "Дипломатія зараз – це фарс. Вона не відповідає реальності".
У матеріалі нагадують, що Росія неодноразово давала зрозуміти: у межах будь-якого врегулювання вона прагне повного контролю над Донбасом. Україна ж категорично відкидає поступки територіями, зокрема тими, які Росія навіть не змогла окупувати. У Кремлі при цьому заявляють, що без вирішення територіального питання "немає жодної надії на досягнення довгострокового врегулювання".
Водночас американське джерело, з яким спілкувалося Sky News, виявило стриманий оптимізм через участь у переговорах очільника ГУР Кирила Буданова.
"Буданов – єдиний член офісу Зеленського, якого вони сприймають серйозно. Американські військові та американська розвідка поважають його. США люблять Буданова. Той факт, що Буданов там, є позитивним. Але я не бачу, щоб російська військова машина сповільнювалася", – зазначив співрозмовник видання.
Журналісти підкреслюють: атмосфера напередодні зустрічі в Абу-Дабі відрізняється від попередніх раундів контактів. Складається враження, що жодна зі сторін не погодилася б на участь, не маючи в запасі хоча б мінімального компромісу, який вона потенційно готова розглянути.
Яким є склад російської делегації?
Російську делегацію 23 січня в Абу-Дабі очолить керівник головного розвідувального управління Ігор Костюков. Крім того, до складу їхньої переговорної групи також увійшли представники керівництва міноборони Росії.
На перших тристоронніх перемовинах Росію представлятимуть виключно військові. Також заплановані жвосторонні переговори представників США та Росії.