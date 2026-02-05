Фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов розповів 24 Каналу, що новий ультиматум Кремля демонструє, що Путін і далі не має наміру домовлятись про мир. Це вже давно перевірений інструмент Росії, коли окупанти вчергове вкидають нову тезу, про яку раніше не було мови.

Дивіться також Нова зустріч України, США і Росії може відбутися в Америці, – Зеленський

Що вимагає Путін і як це вплине на Трампа?

Кремль прагне, щоб в рамках мирного договору було прописане визнання Донбасу російським усіма країнами.

Я думаю, що це сигнал Трампу, що Росія не збирається ні про що серйозно домовлятися та прагне воювати далі, або ж хоче виторгувати для себе щось інше,

– сказав Юрій Богданов.

Тому, на його думку, подібні ультиматуми Росії це лише перемовна тактика.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що Україна не прийме жодних рішень, які передбачають визнання тимчасово окупованих територій, зокрема Донбасу, російськими. Президент наголосив, що такі сигнали не мають юридичної сили, адже лише глава української держави ухвалює й підписує ключові рішення, а всі окуповані землі залишаються українськими.

Важливо, щоб Україні вдалось донести США, що така позиція Кремля в жодному разі не веде до миру.

Ми знову виходимо з питання перемовин між Україною та Росією за посередництва США на перемовини Росії з усім світом. Путін намагається сісти за якийсь вигаданий стіл, де він з кимось ділить світ, але це не наближає завершення війни,

– зазначив фахівець зі стратегічних комунікацій.

За його словами, такі вимоги Росії щодо миру – це просто знущання з Трампа, адже він вірить, що ось-ось і досягне угоди з Путіним. Однак кремлівський диктатор кожного разу робить все, щоб цього не сталось.

Як пройшли тристоронні мирні переговори?