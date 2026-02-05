Специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, что новый ультиматум Кремля демонстрирует, что Путин и дальше не намерен договариваться о мире. Это уже давно проверенный инструмент России, когда оккупанты в очередной раз вбрасывают новый тезис, о котором раньше не было речи.

Смотрите также Новая встреча Украины, США и России может состояться в Америке, – Зеленский

Что требует Путин и как это повлияет на Трампа?

Кремль стремится, чтобы в рамках мирного договора было прописано признание Донбасса российским всеми странами.

Я думаю, что это сигнал Трампу, что Россия не собирается ни о чем серьезно договариваться и стремится воевать дальше, или же хочет выторговать для себя что-то другое,

– сказал Юрий Богданов.

Поэтому, по его мнению, подобные ультиматумы России это лишь переговорная тактика.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что Украина не примет никаких решений, которые предусматривают признание временно оккупированных территорий, в частности Донбасса, российскими. Президент подчеркнул, что такие сигналы что такие сигналы не имеют юридической силы, ведь только глава украинского государства принимает и подписывает ключевые решения, а все оккупированные земли остаются украинскими.

Важно, чтобы Украине удалось донести США, что такая позиция Кремля ни в коем случае не ведет к миру.

Мы снова выходим из вопроса переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США на переговоры России со всем миром. Путин пытается сесть за какой-то вымышленный стол, где он с кем-то делит мир, но это не приближает завершение войны,

– отметил специалист по стратегическим коммуникациям.

По его словам, такие требования России по миру – это просто издевательство над Трампом, ведь он верит, что вот-вот и достигнет соглашения с Путиным. Однако кремлевский диктатор каждый раз делает все, чтобы этого не произошло.

Как прошли трехсторонние мирные переговоры?