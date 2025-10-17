Разговор с российским диктатором предшествует встрече Трампа с Зеленским в Белом доме, что может определенным образом повлиять на ее результаты. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, изменится ли позиция Трампа по Украине после разговора с Путиным и можно ли считать, что передача Украине ракет Tomahawk будет сорвана.

Смотрите также Трамп нашел лучший способ отомстить Путину: Politico объяснило, при чем здесь Зеленский

Интересные детали разговора Путина и Трампа

Политтехнолог Михаил Шейтельман заметил, на этот раз разговор инициировал именно Владимир Путин, а не Дональд Трамп, что на самом деле является положительным сигналом. Скорее всего, это является знаком, что давление со стороны США таки сработало на Кремль.

Готов ли был Трамп, что Путин к нему приползет? Конечно. Трамп всегда говорил, что главное – это силовое давление на Путина, и именно так он видел угрозы поставок Украине Tomahawk. В этом смысле Трамп своего добился, потому что он никогда не имел цели что-то взорвать в Москве, передав нам ракеты,

– объяснил политтехнолог.

Известно, что Путин не только попросил о разговоре, но и отговаривал американского президента предоставлять Украине ракеты Tomahawk. Интересно также, что представитель Путина Дмитрий Песков жаловался из-за того, что за 2,5 часа разговора Трамп не поздравил диктатора с прошедшим днем рождения.

"Об этом вообще можно было не вспоминать. А получилось так, что помощник Путина публично унизил Путина, потому что тот так и не получил поздравлений", – подчеркнул Шейтельман.

По мнению политтехнолога, Путин мог предложить Дональду Трампу только одно – варианты прекращения огня, ведь все остальное должно было бы заинтересовать американского лидера. Собственно, именно этого Белый дом и добивался от диктатора.

Как прошел разговор Путина с Трампом: смотрите видео

К тому же Дональд Трамп не поспешил встретиться с российским диктатором. Он объяснил, что сначала планируют встречу делегаций. Хотя Трамп анонсировал, что после может пройти саммит с Путиным в Венгрии, и на самом деле не известно, действительно ли эта встреча состоится.

Встреча на Аляске состоялась после нескольких фраз, которые Стив Уиткофф привез из Москвы. Трамп поехал на встречу, получил не слишком хорошие результаты и пришлось выгонять Путина с обеда. Сейчас же Трамп отправляет Марко Рубио и делегацию, чтобы узнать, что именно предлагает Россия. И среди всего там должно быть прекращение огня, иначе не будет смысла встречаться с Путиным,

– отметил Михаил Шейтельман.

Стоит также добавить, что на этот раз после разговора с российским диктатором, Трамп не начал восхвалять Путина, как это было раньше. Его сообщение, по итогам диалога, было сдержанным: никаких слов о "близком друге Путина", никаких благодарностей диктатору.

Сообщение Трампа после разговора с Путиным / скриншот с Truth Social

Политтехнолог убежден – для Путина это не был слишком хороший разговор. Трамп лишь поиздевался над ним, поэтому, вполне вероятно, что это не повлияет негативно на грядущую встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Чего стремился достичь Путин?

Вероятно, теме войны в разговоре Путина и Трампа посвятили не так много времени, считает историк, политик и дипломат Роман Бессмертный. Он объяснил, что разговор длился более 2 часов, в том числе и через переводчиков. Учитывая также на поздравления и прощание, о войне могли говорить примерно 15 минут.

Однако для самого диктатора не так важно содержание разговора, как сам факт его проведения.

Путин хочет встречаться с Трампом как можно чаще. Не имеет значения, о чем они будут говорить. Он хочет ходить по красным дорожкам, "ручкаться" с лидерами, потому что это его легитимизирует, возвращает в международную политику и снимает с него все обвинения. Он уже второй раз добился того, чего хотел – возобновленного диалога,

– отметил дипломат.

Хотя результативность таких разговоров или встреч фактически нулевая, но Владимира Путина это вполне устраивает. Таким образом он может оттягивать время, чтобы не принимать реальных решений.

Путин не просто так хочет общаться с Трампом: посмотрите видео

Как российский диктатор хочет переиграть Зеленского?

В то же время офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук считает, что затягивание времени для Путина уже не даст желаемых результатов. Звонок Трампу не случайно произошел именно перед его встречей с Зеленским.

Сейчас мы уже не боремся за эфемерное время, а боремся за то, чтобы США поддержали нашу позицию и стали нашим партнером в войне, предоставляя существенную поддержку. Путин не останавливается и не собирается этого делать. Он хотел бы паузы для переоснащения, но пока Путин не выигрывает время для себя, а сбивает наши позиции накануне встречи президентов,

– объяснил Ткачук.

Но справедливо отметить, что Украина уже смогла склонить чаши весов в свою сторону. В частности, после встречи на Аляске, когда казалось, что Трамп примет позицию Путина, Зеленский смог донести американскому президенту, что диктатор не намерен заканчивать войну. С тех пор и началось давление на Россию из-за вопроса передачи Tomahawk.

Это хорошо понял и Путин. Встреча Зеленского с Трампом его пугает, поэтому после он захочет вернуть себе инициативу.

"Теперь он хочет все догнать и провести свою встречу после Зеленского. Поэтому и нам было бы выгодно провести европейский саммит после встречи Путина и Трампа в Венгрии", – подчеркнул политолог.

Хитрый план Путина перед встречей Трампа и Зеленского: смотрите видео

Может ли еще Украина получить Tomahawk?

Поговаривали, что встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне станет финальной для согласования передачи Украине ракет Tomahawk. В конце концов, в США уже некоторое время находится украинская делегация, которая также могла готовить для этого почву.

Хотя разговор Трампа и Путина может отсрочить принятие этого решения, но не обязательно отменит его вообще. В конце концов, рассчитывать можно на то, что Украина получит не Tomahawk, а европейские аналоги.

Мы должны быть реалистами, но не должны отчаиваться. Важно, чтобы во время встречи Зеленского и Трампа звучало, что есть возможность покупки Tomahawk, ведь это откроет возможность получения аналогичного оружия в Европе – модернизированные Taurus, Storm Shadow/SCALP,

– отметил Роман Бессмертный.

По убеждению дипломата, этого и стоило ожидать, ведь надежды на то, что во время встречи Зеленского и Трампа лед тронется – были переоценкой ситуации.

Как СМИ оценивают разговор Трампа с Путиным?