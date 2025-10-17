На этот раз встреча с Путиным должна состояться в Венгрии и может изменить положение в Украине. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал Bloomberg.

Как переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на Украину?

Американский лидер объявил об этом решении после более двухчасового разговора с главой Кремля в четверг, 16 октября.

Однако это снимает давление на Путина, нараставшее в последние недели из-за раздражения Трампа постоянными попытками России оттянуть переговорный процесс.

Кстати, уже 17 октября в Вашингтоне состоится еще одна дипломатическая встреча. На переговоры в США прибыл Владимир Зеленский.

Аналитики Bloomberg считают, что в последнее время Трамп теплее относился к Зеленскому, зато охладив к Путину – резкое изменение по сравнению с негативным отношением к украинскому лидеру ранее, включая публичный скандал в Овальном кабинете в феврале 2025 года.

В то же время в четверг американский президент уклонился от ответа о поставках дальнобойных ракет "Томагавк" Украине и об инициативе Сената по жестким санкциям против России.

Нам тоже нужны "Томагавки" для США,

– заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Относительно санкций он отметил, что республиканская инициатива "может не быть идеальным временем, но это могло бы произойти за неделю-две". Украинская и российская стороны пытаются воспользоваться импульсом Трампа после саммита в Газе, который остановил бои между ХАМАС и Израилем.

Зеленский надеется, что раздражение Трампа Путиным заставит Белый дом применить давление, которого тот до сих пор избегал. Он планирует возобновить просьбу о противовоздушной обороне, помощь с энергоресурсами и желаемые "Томагавки".

Но Трамп еще не одобрил их поставки, а Путин во время звонка предупредил, что это якобы нанесет значительный ущерб отношениям между странами, не говоря о перспективах мирного урегулирования.

Нужно сочетать давление с диалогом. Видим много усилий на разговор, но не максимальное давление,

– отметил историк Холодной войны Сергей Радченко.

Зато Трамп полагается на "морковки", чтобы заманить Путина за стол переговоров. Лидеры обсудили перспективы торговли после войны, и Трамп отметил "колоссальные" экономические возможности, по данным Кремля.

Заметьте! Аналитики считают, что планируя низкий уровень диалога и саммит лидеров, Путин по сути выигрывает время, затягивая поставки оружия США Украине и внедрение обещанных Трампом энерго-санкций.

К тому же переговорный процесс между лидерами России и США состоится в Венгрии. Премьер страны Виктор Орбан страдает от критики ЕС и НАТО за тесные связи с Россией даже после вторжения в Украину, ведь он выступает против санкций, блокирует поставки оружия и заключает долгосрочный газовый контракт с Москвой.

