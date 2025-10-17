Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа после телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным.

Введут ли США новые санкции?

Между тем лидер республиканского большинства в Сенате Соединенных Штатов Джон Тун придерживается другой позиции. 16 октября он заявил о готовности вынести на голосование давно застрявший законопроект о санкциях против России.

Этот документ предусматривает введение пошлин для стран, импортирующих российские энергоносители, и применение вторичных санкций к иностранным компаниям, которые поддерживают российское энергопроизводство.

Все готово... Я думаю, что пришло время действовать,

– подчеркнул Тун.

По его словам, законопроект должны поставить на рассмотрение примерно в течение следующих 30 дней.

На заявление лидера сенаторов-республиканцев отреагировал Дональд Трамп. Президент объяснил, что Тун еще не знает о его телефонном разговоре с Путиным и что он расскажет об этом лидеру республиканцев.

Трамп убежден, что этот звонок может быть "настолько продуктивным", что политикам в конце концов удастся достичь успеха.

Поэтому я собираюсь поговорить с ним (с Джоном Туном, – 24 Канал) и спикером Майком Джонсоном. Я поговорю с ними чуть позже и расскажу им об этом. И мы примем правильное решение. Я не против ничего. Я просто говорю, что это может быть не идеальное время (для санкций, – 24 Канал),

– подытожил президент США.

Как прошел разговор Трампа с Путиным?