Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа після телефонної розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Читайте також "Лазівка" зникне: ЄС розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії

Чи запровадять США нові санкції?

Тим часом лідер республіканської більшості в Сенаті Сполучених Штатів Джон Тун дотримується іншої позиції. 16 жовтня він заявив про готовність винести на голосування давно застряглий законопроєкт про санкції проти Росії.

Цей документ передбачає введення мит для країн, що імпортують російські енергоносії, та застосування вторинних санкцій до іноземних компаній, які підтримують російське енерговиробництво.

Усе готово... Я думаю, що настав час діяти,

– підкреслив Тун.

За його словами, законопроєкт мають поставити на розгляд приблизно протягом наступних 30 днів.

На заяву лідера сенаторів-республіканців відреагував Дональд Трамп. Президент пояснив, що Тун ще не знає про його телефонну розмову з Путіним і що він розповість про це лідеру республіканців.

Трамп переконаний, що цей дзвінок може бути "настільки продуктивним", що політикам зрештою вдасться досягти успіху.

Тож я збираюся поговорити з ним (з Джоном Туном, – 24 Канал) і спікером Майком Джонсоном. Я поговорю з ними трохи пізніше і розповім їм про це. І ми ухвалимо правильне рішення. Я не проти нічого. Я просто кажу, що це може бути не ідеальний час (для санкцій, – 24 Канал),

– підсумував президент США.

Як минула розмова Трампа з Путіним?