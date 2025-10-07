Що відомо про нові можливі санкції проти Росії?

Обмеження заборонятимуть будь-яку пряму чи опосередковану участь компаній, зареєстрованих у ЄС, у транзакціях із цим токеном, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Як свідчать документи, ЄС планує ввести санкції проти кількох банків у Росії, Білорусі та Центральній Азії. Вони сприяють криптовалютним операціям.

Що таке стейблкоїн? Стейблкоїн – це такий вид криптовалюти, вартість якої прив’язана до стабільного активу. Їхня мета це уникнути різких коливань курсу, які характерні для звичайних криптовалют (наприклад, біткоїна).

Токен A7A5 був розроблений компанією A7, що займається транскордонними платежами. Вона належить молдовському втікачу-банкіру Ілану Шору та російському державному банку Промсвязьбанк (ПСБ).

Компанія A7 та її дочірні структури допомагають російським бізнесам здійснювати міжнародні платежі, які заблоковані через санкції США, зокрема через співпрацю з російською криптобіржею Garantex,

– пояснили у Bloomberg.

Промсвязьбанк потрапив під санкції Великої Британії, ЄС та США у 2022 році Garantex, який допомагав створити A7A5, також був під санкціями з 2022 року, а A7 – з початку цього року. Попри це, бізнес A7 продовжує розширюватися. Компанія через свою дочірню структуру A7-Киргизстан запустила цифровий вексель для міжнародних розрахунків.

Єврокомісія традиційно не коментує пропозиції щодо санкцій, доки їх не буде офіційно ухвалено. Для введення санкцій ЄС потрібна підтримка всіх країн-членів, і до моменту затвердження зміст може змінитися.

Зауважте! Станом на 26 вересня в обігу перебувало 41,6 мільярда токенів A7A5 загальною вартістю 496 мільйонів доларів, за підрахунками аналітичної компанії Elliptic. Загальна сума всіх транзакцій з A7A5 на ту дату становила 68 мільярдів доларів.

Що ще планує Євросоюз щодо санкцій?

ЄС готує правові підстави для зупинки танкерів "тіньового флоту" Росії у Балтійському морі. Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

Наші минулорічні санкційні пропозиції можуть трансформуватися в рішення,

– написав Єрмак.

Йдеться щонайменше про 16 суден, які можуть бути затримані відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права. Крім того, у 19-му пакеті санкцій ЄС планує додати ще 120 нафтотанкерів із тіньового флоту Росії.

Що ще відомо про обмеження ЄС проти Росії?