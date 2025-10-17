Впрочем, Путина все же ждут определенные ограничения во время пребывания в Венгрии. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал Guardian.

Как российского диктатора будут встречать в Европе?

Представительница Еврокомиссии Анитта Гиппер во время брифинга в Брюсселе объяснила, что в отношении Путина действуют санкции, которые предусматривают замораживание его активов.

Однако запрета на въезд в страны ЕС нет, заметила Гиппер.

Она отметила, что государства-члены могут делать исключения из ограничений на полеты российских самолетов в европейском воздушном пространстве, если речь идет об особых обстоятельствах.

В то же время Гиппер добавила, что встреча Трампа и Путина пока официально не подтверждена и не согласована, поэтому комментировать возможные сценарии преждевременно.

Впрочем, с юридической точки зрения поездка Путина в ЕС вполне возможна.

К слову, потенциальные переговоры в Будапеште прокомментировал и представитель Еврокомиссии Улоф Гилл. Он отметил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует любые шаги, которые будут способствовать справедливому и длительному миру в Украине.

