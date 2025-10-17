Впрочем, Путина все же ждут определенные ограничения во время пребывания в Венгрии. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал Guardian.
Как российского диктатора будут встречать в Европе?
Представительница Еврокомиссии Анитта Гиппер во время брифинга в Брюсселе объяснила, что в отношении Путина действуют санкции, которые предусматривают замораживание его активов.
Однако запрета на въезд в страны ЕС нет, заметила Гиппер.
Она отметила, что государства-члены могут делать исключения из ограничений на полеты российских самолетов в европейском воздушном пространстве, если речь идет об особых обстоятельствах.
В то же время Гиппер добавила, что встреча Трампа и Путина пока официально не подтверждена и не согласована, поэтому комментировать возможные сценарии преждевременно.
Впрочем, с юридической точки зрения поездка Путина в ЕС вполне возможна.
К слову, потенциальные переговоры в Будапеште прокомментировал и представитель Еврокомиссии Улоф Гилл. Он отметил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует любые шаги, которые будут способствовать справедливому и длительному миру в Украине.
Подготовка к возможному саммиту в Венгрии: последние новости
Накануне после длительного и продуктивного телефонного разговора Путина с Трампом последний заявил о намерении провести личные переговоры с главой Кремля. Встречу планируют провести при содействии главы венгерского правительства Орбана.
В Кремле подтвердили, что Владимир Путин 17 октября провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, во время которого обсуждалась подготовка к потенциальной встрече с Дональдом Трампом.
Венгерский лидер заявил о готовности обеспечить все условия для проведения саммита в Будапеште.
К тому же спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио должны сконтактировать и провести встречу, чтобы согласовать детали подготовки саммита.
По его словам, предварительно рассматривается возможность проведения встречи в течение двух недель или чуть позже, хотя конкретной даты пока не определено.
Между тем в немецком правительстве отметили, что недавний телефонный разговор между Трампом и Путиным свидетельствует о том, что российский президент реагирует на международное давление. В Берлине отметили необходимость усилить это давление, чтобы добиться реальных шагов со стороны Москвы в направлении мирных переговоров.