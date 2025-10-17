Соответствующую информацию сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в комментарии журналистам, сообщает 24 Канал.
Что заявили в Венгрии о встрече Путина и Трампа?
Сейчас дата и подробности встречи американского и российского президентов остаются неизвестными. Но венгерский министр сказал, что все детали станут известны после всех подготовительных разговоров между должностными лицами трех стран.
Конечно, мы здесь, в Венгрии, в Будапеште, готовы обеспечить надлежащие условия, чтобы американский и российский президенты могли провести переговоры в безопасных и спокойных условиях. Это самая безопасная страна Европы. Это одна из самых безопасных стран мира, поэтому если где-то и можно провести переговоры в безопасных условиях, то именно здесь,
– заявил он.
По его словам, Венгрия "с уважением" ждет Путина. Ему обеспечат "возможность въехать" в страну, провести там "успешные переговоры", после чего вернуться в Россию, и согласований для этого "с кем-либо не нужно".
"Мы являемся суверенной страной. Мы с уважением встретим президента России Владимира Путина, примем его как гостя и обеспечим условия для его переговоров с американским президентом", – добавил Петер Сийярто.
Справочно. В мае 2025 года парламент Венгрии проголосовал за законопроект, который подтверждает выход страны из МКС. Решение было принято после того, как МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, который был в Венгрии. Впрочем, решение о выходе вступит в силу только в 2026 году. Поэтому, пока страна все же остается связанной своими обязательствами перед МУС.
Будапешт уже готовится
В соцсети Facebook венгерский министр обнародовал фото, на котором он разговаривал по телефону. В подписи он указал, что обсудил с советником главы Кремля по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым процесс подготовки.
На очереди подготовка – Юрий Ушаков, главный советник президента России по внешней политике,
– говорится в публикации.
Сийярто поговорил с Ушаковым / Фото из соцсетей чиновника
Что этому предшествовало?
Президент США Дональд Трамп 16 октября провел разговор с Владимиром Путиным. После этого он заявил, что встретится с российским диктатором в Будапеште, чтобы "положить конец этой бесславной войне".
Премьер Венгрии Виктор Орбан, который является сторонником Дональда Трампа и Владимира Путина, воспринял вышеупомянутую новость положительно. Он заявил, что Венгрия готова принять обоих президентов.
Впоследствии он сам провел телефонный разговор с Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Трампа может состояться в течение ближайших двух недель или чуть позже.