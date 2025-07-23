За словами Ігната, у цій ситуації пілот спрацював грамотно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Юрія Ігната у Facebook.

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Що відомо про аварію українського Mirage-2000?

За словами Ігната, літак врятувати було неможливо, тому пілот у цій ситуації спрацював професійно.

Пілот Mirage-2000 грамотно спрацював у кризовій ситуації, літак врятувати уже було неможливо, втім льотчик зробив усе, аби спрямувати борт у безпечне місце, подалі від населеного пункту,

– зазначив Ігнат.

Він додав, що причини несправності літака з'ясовуються, та закликав медіа не вдаватися до передчасних висновків щодо аварії винищувача.

"Подібні події не є рідкістю в світовій практиці. Головне – живий-здоровий, і без наслідків на землі", – додав Ігнат.

Нагадаємо, ввечері 22 липня під час виконання бойового завдання розбився винищувач Mirage-2000. Пілот вцілів, наслідків на землі немає. Спеціальна комісія з'ясовує наслідки аварії.