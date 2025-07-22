Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Що відомо про нову авіатрощу з західним літаком?

Так, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000 сталася відмова авіаційної техніки. Пілот доповів керівнику польотів.

Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний,

– вказали оборонці неба.

На землі також обійшлося без постраждалих. Призначено спеціальну комісію, для встановлення причин авіаційної події.

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Місцеві пабліки стверджують, що французький винищувач впав на Волині.