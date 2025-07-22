Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Французский мираж для ВСУ: на что способны самолеты Mirage 2000, которые получила Украина

Что известно о новой авиакатастрофе с западным самолетом?

Так, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000 произошел отказ авиационной техники. Пилот доложил руководителю полетов.

Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное,

– указали защитники неба.

На земле также обошлось без пострадавших. Назначена специальная комиссия, для установления причин авиационного происшествия.

Оперативно о последних новостях Украины и мира читайте в нашем телеграм-канале.

Местные паблики утверждают, что французский истребитель упал на Волыни.