Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Что известно о новой авиакатастрофе с западным самолетом?
Так, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000 произошел отказ авиационной техники. Пилот доложил руководителю полетов.
Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное,
– указали защитники неба.
На земле также обошлось без пострадавших. Назначена специальная комиссия, для установления причин авиационного происшествия.
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Местные паблики утверждают, что французский истребитель упал на Волыни.