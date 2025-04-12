Павло Іванов був одним з перших українських льотчиків F-16. Усе, що відомо про загибель пілота, повідомляє 24 Канал.

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Український льотчик F-16 загинув у бою

Український пілот Павло Іванов загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання на F-16.

Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів…

– повідомили Повітряні сили.

Також висловили глибокі співчуття родині льотчика. Героєві було лише 26 років.

Льотчик F-16 загинув у бою / Фото Повітряних сил

У Повітряних силах констатували, сьогодні пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах. Здійснюють винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдають ударів по об'єктах російського агресора.

Українські пілоти працюють на максимумі людських і технічних можливостей, щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них! Вічного польоту, Герою!

– наголосили Повітряні сили.

Усі обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією. Вона вже розпочала свою роботу.

Зеленський відреагував на загибель пілота

Володимир Зеленський висловив щирі співчуття родині та всім побратимам Павла Іванова.

Були необхідні доповіді військових щодо цієї бойової ситуації. З'ясовуємо всі обставини,

– заявив президент.

Також констатував, що українські F-16, "Міражі", МіГи, уся наша бойова авіація героїчно виконує військові завдання, захищаючи нашу державу та підтримуючи наземні операції. Повітряні сили залучені й до захисту України від російських ракет та дронів.

"Пишаємося нашими воїнами. Відповімо сильно і влучно. Слава Україні!" – підкреслив президент.

Майор і Герой України посмертно

Володимир Зеленський надав Павлу Іванову звання Героя України посмертно з відзначенням ордена "Золота Зірка". Відповідний указ оприлюднили на сайті президента 12 квітня.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові,

– йдеться в документі.

Також стало відомо, що капітану Павлу Іванову посмертно надали звання майора.

Як побратими та друзі згадують Павла Іванова

Павло Іванов був одним з перших українських льотчиків F-16. Про це розповів льотчик-штурмовик Повітряних сил. Ростислав Лазаренко оприлюднив щемливий допис.

Один із перших українських льотчиків F-16 — бойовий льотчик-штурмовик, який до перенавчання здійснив 130 бойових вильотів разом зі своєю бойовою сім'єю. Я так пишався, коли ти вперше вилетів на F-16… Пам'ятаю, якими ви були ще молодими на початку повномасштабного вторгнення… Пам'ятаю, як зустрів тебе в перші дні: з легким пораненням на обличчі після обстрілу, втомлений, але незламний. У прямому сенсі — рвався в бій,

— наголосив Лазаренко.

Також зазначив, що сміливості й рішучості Іванова вистачило б на багатьох льотчиків. Командир наголосив, що Павло ніколи не відмовлявся від бойових завдань. Він був дійсно сильним льотчиком.

Справжній. Без пафосу, без бравади — просто свій, надійний, з характером. Твій бойовий шлях починався з нашої бойової сім'ї, і ти жодного разу не підвів — ні мене, ні когось із нас. Ти був справжнім воїном, людиною з великим серцем. Твій бойовий шлях починався з нашої бойової сім'ї, і ти жодного разу не підвів — ні мене, ні когось із нас. Ти був справжнім воїном, людиною з великим серцем,

– з сумом і болем написав Лазаренко.

Павло Іванов був одним з перших українських льотчиків F-16 / Фото з фейсбуку Лазаренка

Мер Генічеська, військовий Станіслав Бунятов оприлюднив фото, зроблене біля літака. На ньому Павло Іванов одягнений в амуніцію льотчика.

Вічна Слава Герою,

– написав "Осман".

Павло Іванов / Фото з телеграму Бунятова "Говорить Снайпер"

Відомий український фотограф Костянтин Ліберов також оприлюднив щемливий допис в інстаграмі.

Спи спокійно, друже. Дякую за захист. Дякую за небо. Найболісніше – пам'ятаю, як ти радів, коли дізнався, що поїдеш вчитися на F-16. Всі раділи. Все це дуже і дуже боляче,

– написав Ліберов.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського пілота Павла Іванова. Вічна пам'ять і слава Героєві!