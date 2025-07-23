По словам Игната, в этой ситуации пилот сработал грамотно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юрия Игната в Facebook.

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Что известно об аварии украинского Mirage-2000?

По словам Игната, самолет спасти было невозможно, поэтому пилот в этой ситуации сработал профессионально.

Пилот Mirage-2000 грамотно сработал в кризисной ситуации, самолет спасти уже было невозможно, впрочем летчик сделал все, чтобы направить борт в безопасное место, подальше от населенного пункта,

– отметил Игнат.

Он добавил, что причины неисправности самолета выясняются, и призвал медиа не прибегать к преждевременным выводам относительно аварии истребителя.

"Подобные события не являются редкостью в мировой практике. Главное – живой-здоровый, и без последствий на земле", – добавил Игнат.

Напомним, вечером 22 июля во время выполнения боевого задания разбился истребитель Mirage-2000. Пилот уцелел, последствий на земле нет. Специальная комиссия выясняет последствия аварии.