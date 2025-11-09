Про це пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.

У виданні пояснили, що у рибальських портах уздовж бретонського узбережжя Франції відпрацьовані рибальські сітки накопичуються вздовж прибережних причалів. Термін служби глибоководної сітки становить від 12 до 24 місяців, після чого вона зношується і її вже не відремонтувати. До недавнього часу приблизно 800 тонн сіток, що щорічно списуються, були проблемою.

Бретонська благодійна організація Kernic Solidarités надіслала дві партії сіток загальною довжиною 280 кілометрів в Україну для захисту військових і цивільних уздовж передової, де бої найзапекліші.

За останні два роки війна мутувала. Раніше ми навіть і не думали про дрони, а тепер – це війна дронів,

– каже Крістіан Абазіу, відповідальний за логістику в Kernic Solidarités.

Він зауважив, що спочатку їх використовували лікарі для захисту медичних таборів поблизу передової, але тепер сітками укривають дороги, мости, входи до лікарень.

Представники компанії кажуть, що коли вони дізналися, що Україні потрібні сітки, рибальська спільнота відреагувала швидко.

Рибальські сітки натягують між стовпами, щоб створити тунелі з сітки, або використовують для прикриття окопів і техніки. Українські підрозділи також споряджають деякі свої дрони шматками сітки, щоб скидати їх на ворожі апарати.

