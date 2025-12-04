Так, наприклад, у ніч проти 1 грудня Сили спеціальних операцій успішно вдарили безпілотниками по цілях у Донецькій та Луганській областях, зокрема по складах боєприпасів і особовому складу противниа, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

За добу ЗСУ ліквідували 1140 окупантів, 3 танки, 3 бойові броньовані машини та одне РСЗВ.

З початку повномасштабного вторгнення країна-агресор втратила:

Втрати Росії на 4 грудня 2025 рік / Фото Генштаб

Нещодавно захисники поширили відео, на якому двоє російських військових намагаються встановити свій триколор на одній з будівель у Вовчанську, що на Харківщині. Українські оборонці зірвали наміри ворога та ліквідували окупантів.

Наші розвідники спільно з рухом опору провели успішну операцію на окупованій території Бердянського району. Було успішно уражено два автомобілі, на яких переміщувалися окупанти з російського підрозділу "Ахмат".