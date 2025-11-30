Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 16-й армійський корпус ЗСУ.
Як ЗСУ ліквідували окупантів у Вовчанську?
Українські військові оприлюднили відео, на якому двоє російських військових намагаються встановити свій триколор на одній з будівель у Вовчанську, що на Харківщині. Самогубна спроба завершилася для них знищенням.
Військові підрозділів 16-го армійського корпусу знешкодили одного окупанта дроном, а іншого ліквідувала піхота.
Невдала спроба росіян встановити триколор: дивіться відео
Військові зазначили, що у Вовчанську тривають інтенсивні бої. Оборонці 57-ї ОМПБр на позиціях контролюють ситуацію та стримують штурми противника. Українські сили продовжують завдавати втрат російській армії, ліквідовуючи її живу силу та техніку.
Нещодавні удари Сил оборони по ворогу
Поблизу тимчасово окупованого Бердянська ГУР знищили два автомобілі "кадировців". В місці "торгівлі" викраденого пального було два підриви. Дані про втрати уточнюють.
Морські дрони Sea Baby пошкодили підсанкційні танкери Kairos і Virat, повідомили джерела 24 Каналу в СБУ. Судна належать російського "тіньового флоту".
Раніше повідомлялось, що за три дні українські сили знищили російську зброю на суму близько 60 мільйонів доларів. Зокрема ліквідували ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2".