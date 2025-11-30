Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 16-й армійський корпус ЗСУ.

Як ЗСУ ліквідували окупантів у Вовчанську?

Українські військові оприлюднили відео, на якому двоє російських військових намагаються встановити свій триколор на одній з будівель у Вовчанську, що на Харківщині. Самогубна спроба завершилася для них знищенням.

Військові підрозділів 16-го армійського корпусу знешкодили одного окупанта дроном, а іншого ліквідувала піхота.

Невдала спроба росіян встановити триколор: дивіться відео

Військові зазначили, що у Вовчанську тривають інтенсивні бої. Оборонці 57-ї ОМПБр на позиціях контролюють ситуацію та стримують штурми противника. Українські сили продовжують завдавати втрат російській армії, ліквідовуючи її живу силу та техніку.

Нещодавні удари Сил оборони по ворогу