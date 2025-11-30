Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 16-й армейский корпус ВСУ.
Украинские военные обнародовали видео, на котором двое российских военных пытаются установить свой триколор на одном из зданий в Волчанске, что на Харьковщине. Самоубийственная попытка завершилась для них уничтожением.
Военные подразделений 16-го армейского корпуса обезвредили одного оккупанта дроном, а другого ликвидировала пехота.
Неудачная попытка россиян установить триколор: смотрите видео
Военные отметили, что в Волчанске продолжаются интенсивные бои. Защитники 57-й ОМПБр на позициях контролируют ситуацию и сдерживают штурмы противника. Украинские силы продолжают наносить потери российской армии, ликвидируя ее живую силу и технику.
Недавние удары Сил обороны по врагу
Вблизи временно оккупированного Бердянска ГУР уничтожили два автомобиля "кадыровцев". В месте "торговли" похищенного горючего было два подрыва. Данные о потерях уточняются.
Морские дроны Sea Baby повредили подсанкционные танкеры Kairos и Virat, сообщили источники 24 Канала в СБУ. Судна принадлежат российскому "теневому флоту".
Ранее сообщалось, что за три дня украинские силы уничтожили российское оружие на сумму около 60 миллионов долларов. В частности ликвидировали ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2".