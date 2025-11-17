Україна може отримати бойову авіацію, ракети та засоби протидії безпілотникам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Яку угоду можуть укласти країни?

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Франції 17 листопада може укласти угоду щодо посилення "довгострокових оборонних спроможностей України".

Як передає видання, лідер України перебуває у Парижі, де зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Раніше Володимир Зеленський у соцмережі X вже анонсував "історичну угоду" із Францією.

Також підготовлено історичну угоду з Францією – відбудеться значне посилення нашої бойової авіації, протиповітряної оборони та інших оборонних можливостей. Згідно з графіком візиту, це відбудеться в понеділок,

– розповів президент.

Раніше Макрон пообіцяв передати Україні більше винищувачів Mirage, а також додаткові ракети Aster 30 для комплексів SAMP/T. За даними джерел видання, Париж розглядає 10-річну угоду у сфері стратегічної авіації. Ймовірно, Україна отримає багатоцільові винищувачі Rafale.

Частина літаків може надійти з французьких запасів. При цьому навчання пілотів на нових літаків вимагатиме часу.

Крім того, під час візиту можуть погодити додаткові системи ППО SAMP/T, ракет і засобів боротьби з безпілотниками. Наразі невідомо, як фінансуватимуть ці угоди.

В офісі Макрона ключовою метою назвали "залучення французької досконалості в оборонній промисловості на службу обороні України".

Що відомо про візити Зеленського?