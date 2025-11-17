Офис президент обнародовал видео встречи Владимира Зеленского во Франции. Когда украинский лидер вышел из автомобиля, его ждал французский коллега, передает 24 Канал.

Что известно о визите Зеленского во Францию?

Затем оба политика послушали сначала украинский гимн в исполнении военного оркестра, а затем и гимн Франции.

Как Зеленского встретили французы: смотрите видео

Как пишет Reuters, во время этой встречи Владимир Зеленский рассчитывает заключить с Эммануэлем Макроном соглашение по усилению "долгосрочных оборонных возможностей Украины".

Ранее глава государства уже анонсировал предстоящее соглашение, назвав его "историческим". Она, по словам президента, направлена на усиление украинской боевые авиации, ПВО и тому подобное.

Как отмечает издание, Париж рассматривает 10-летнее соглашение в сфере стратегической авиации. Украина, вероятно, получит многоцелевые истребители Rafale, часть из которых может поступить со складов Франции. Во время визита также могут согласовать поставки систем ПВО SAMP/T, ракет и средств борьбы с дронами. Пока неизвестно, как будут финансировать эти соглашения.

