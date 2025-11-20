Військовий оглядач Василь Пехньо розповів 24 Каналу, як російським крилатим ракетам вдається подолати велику відстань та обійти українську ППО. Нагадаємо, що внаслідок влучання ракети в багатоповерхівку у Тернополі загинуло 26 людей, а 93 – зазнали поранення.

Чому українська ППО не збиває ворожі ракети, що летять у західні регіони?

Пехньо пояснив, що поставив питання військовим, у який спосіб ворожі крилаті ракети долітають, наприклад, до Львова чи до Тернополя і чому їх не збивають?

Я отримав відповідь. Річ у тім, що у нас доволі осередкова система протиповітряної оборони. Все через те, що ми велика країна і через не наявність у нас відповідних ресурсів,

– підкреслив він.

В Україні ми не можемо повністю покрити всю нашу територію системами ППО. При цьому, за словами військового оглядача, якщо в нас відбувається протиповітряна оборона Львова, то скоріш за все такі ракети будуть збивати десь біля Львова. Якщо – Тернополя, то, імовірно, ракети збиватимуть ближче до цього міста.

У нас немає ресурсів розставити купу систем Patriot – навіть інших зенітно-ракетних комплексів – на шляху слідування російської ракети, якщо вона обходить наші вузли оборони,

– наголосив він.

Ракети рухаються по коридорах, і коли вони вже підходять до цілі, їх збивають. Ми можемо їх виявляти і на більшій дистанції, але збивати – тільки поблизу наших укріпрайонів. Це, за його словами, питання нашої ресурсності, і ми не можемо нічого з цим вигадати.

Варто знати. У багатоквартирні будинки у Тернополі 19 листопада влучили російські крилаті ракети Х-101. Вони були випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування "Олєнья") та 4-х Ту-160МС (аеродроми базування "Енгельс" та "Українка"). Росіяни запустили ракети з Вологодської та Астраханської областей. Також у Повітряних силах повідомили, що Х-101 містять компоненти та комплектування, виробниками яких є компанії зокрема із США, Китаю і Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших країн.

Крім того, ворог, як зауважив військовий оглядач, вдається до того, що запускає дрони та ракети подекуди на відстані 100 метрів над рівнем моря і навіть нижче для того, щоб вони могли падати у зони, де їх не виявляють українські радіолокаційні станції.

З іншого боку ці дрони і ракети несуть величезну терористичну небезпеку для великої кількості мешканців багатоквартирних будинків, які можуть бути уражені на рівні 18 – 20 поверхів,

– зазначив Василь Пехньо.

Росіяни намагаються бити по військових об'єктах, але при цьому, за словами військового оглядача, абсолютно не нехтують тим, якщо ракета прилетить по цивільній цілі, як це відбулось у Тернополі. З іншого боку – російські ракети можна збивати. Проблема полягає у тому, що в України немає відповідної кількості наявних засобів для цього.

