Військові аналітики та експерти для 24 Каналу розібрали, на що здатні українські розробки та припустили, в які терміни можна чекати їхнього серійного виробництва.

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Чи здатна Україна створити аналог Patriot?

Одним із найгостріших викликів для України залишається дефіцит сучасних систем протиповітряної оборони. Як повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, швидко створити в Україні повноцінний аналог зенітно-ракетного комплексу Patriot навряд чи вдасться.

Адже мовиться про надзвичайно складну систему, яку сьогодні здатні виробляти лише кілька країн світу. Бескрестнов наголосив, що сучасний комплекс ППО – це не лише ракета. Він включає радіолокаційні станції, системи виявлення та супроводу цілей, програмне забезпечення і всю інфраструктуру, яка забезпечує точність і ефективність перехоплення. Ракета є лише одним з елементів великої технологічної системи.

Якщо дивитися на залишки ракети Patriot, візуально може здатися, що там немає нічого надзвичайного – паливо, електроніка, радіолокаційна частина. Але ключове – це комплексність і технологічна інтеграція всіх компонентів. Саме це робить систему дуже дорогою та складною,

– пояснив він.

Для створення української системи протидії балістичним загрозам знадобляться значні інвестиції в наукові розробки та співпраця з європейськими партнерами. "Флеш" припустив, що в перспективі Україна може отримати власну ракету проти балістики, однак реалізація такого проєкту потребує часу та спільної роботи з європейськими R&D-центрами.

Нагадаємо, що раніше співзасновник компанії Fire Point Денис Штилерман повідомляв про участь у європейському проєкті створення системи ППО проти балістичних ракет, тестування якої планують провести до кінця 2026 року.

Які розробки зараз веде Україна: дивитись відео

Що відомо про розробку української балістики?

Українська компанія Fire Point презентувала балістичну ракету FP-7, яка вже успішно пройшла випробування. Вона призначена для ураження важливих військових цілей на значній відстані.

Авіаексперт, директор з розвитку оборонного підприємства та офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський розповів, що ефективність цієї зброї залежатиме не лише від технічних можливостей виробників, а й від обсягів державного замовлення та сценаріїв застосування.

Будь-яке використання балістичних ракет – це ретельно спланована операція, яка передбачає попередню розвідку та отримання точної інформації про цілі. А на рішення щодо застосування української балістики можуть впливати позиції західних партнерів, частина з яких обережно ставиться до ударів по території Росії через ризики ескалації.

За словами Храпчинського, наразі тривають випробування систем із дальністю 200 – 300 кілометрів, що потенційно дозволить уражати цілі на відстані до 600 кілометрів. Це відкриває можливість подолання російської протиповітряної оборони, зокрема в Московському регіоні, де зосереджена значна кількість підприємств військово-промислового комплексу.

Експерт підкреслив, що балістичні ракети мають більшу бойову частину та складнішу траєкторію польоту, що ускладнює їх перехоплення. У перспективі це може суттєво вплинути на роботу російських виробничих потужностей, які виготовляють ракетне озброєння. Водночас строки завершення розробки та масштабного виробництва української балістики залежать від результатів випробувань і рівня фінансування проєкту.

Зверніть увагу! У компанії Fire Point розробляють також балістичні ракети FP-9 із дальністю ураження до 850 кілометрів. За оцінками, такий радіус дозволить діставати до Москви, а ракета буде оснащена потужною бойовою частиною.

Які можливості української балістики: дивитись відео

Коли випуск балістики стане серійним?

Компанія Fire Point оприлюднила перші кадри запуску балістичної ракети FP-7. Як розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, льотні випробування FP-7 стартували 1 червня 2026 року, а опубліковані 3 червня кадри демонструють початок цього етапу тестування.

За словами Криволапа, згідно з графіком, льотні випробування мають завершитися в липні. У серпні можливе доопрацювання окремих характеристик, якщо під час тестів виявлять потребу в корекціях. Після цього у вересні очікується початок державних випробувань.

Якщо все буде нормально, то можна очікувати, що рішення про серійне виробництво буде на початку грудня (2026 року, – 24 Канал),

– пояснив авіаційний експерт.

Втім строки залежать не лише від готовності виробника, а й від тривалості державних процедур кваліфікації та випробувань. Якщо їх вдасться прискорити, серійне виробництво може стартувати раніше.

Деталі розробки української балістики: дивитись відео

Що змінять нові українські розробки?

Поява української балістики стане важливим підсиленням для ЗСУ, однак вона не є універсальним інструментом, який сам по собі змінить перебіг війни.

Як розповів заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін, далекобійні можливості вже сьогодні демонструють ефективність – зокрема удари по об'єктах на території Росії створюють проблеми з паливом та логістикою противника. Мовиться не про "зброю перемоги", а про один із важливих елементів комплексного підходу.

Це не єдиний інструмент, який зупинить війну. Але це те, що в комплексі допоможе досягти результатів на полі бою, які дозволять нам сідати за стіл переговорів з іншими позиціями,

– наголосив Жорін.