Відео з'явилося на фейсбук-сторінці Ірини Терех, технічної директорки компанії Fire Point. Ролик завершується латинським висловом Quis nisi nos – "Хто, якщо не ми".

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Що за рожева ракета FP-7.X?

Це складова майбутнього антибалістичного перехоплювача FREYJA.

На днях ми зробили надзвичайно важливе випробування: повністю керований маневровий політ ракети FP-7.X, що ляже в основу майбутнього протибалістичного перехоплювача FREYJA. Наскільки б нереальною та амбіційною не звучала ця мета сьогодні, ми докладаємо всіх можливих та неможливих зусиль, для того, щоб вона стала реальністю якомога швидше й Україна змогла закрити своє небо самотужки. Кожне успішне випробування нової ракети є кроком у бік нашого технологічного суверенітету,

– написала Ірина Терех.

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Пуски ракети FP-7.X: дивіться відео

Також Ірина Терех висловилася про стан оборонного комплексу в Україні.

"Держави програють війни на полі бою значно рідше, ніж вони програють їх у інститутах, лабораторіях та на виробництві за десять років до їх початку. Коли країна роками недофінансовує інженерну освіту, скорочує дослідження, втрачає виробничі компетенції або звикає покладатися на чужі технології, вона поступово накопичує стратегічний дефіцит. Він стає помітним лише тоді, коли починається війна", – наголосила вона.

Утім, технічна директорка Fire Point закликала "вилізти з помиральної ями, зробити правильні висновки з власних минулих помилок і рухатись вперед, а також брати ініціативу в свої руки, не чекаючи зміни державних політик чи фінансування".

І завершила свій допис словами про те, що справжня незалежність визначається, зокрема, тим, чи здатна Україна створювати критичні технології власними силами.