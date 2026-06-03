Видео появилось на фейсбук-странице Ирины Терех, технического директора компании Fire Point. Ролик завершается латинским выражением Quis nisi nos – "Кто, если не мы".

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Что за розовая ракета FP-7.X?

Это составляющая будущего антибаллистического перехватчика FREYJA.

На днях мы сделали чрезвычайно важное испытание: полностью управляемый маневровый полет ракеты FP-7.X, которая ляжет в основу будущего противобаллистического перехватчика FREYJA. Насколько бы нереальной и амбициозной не звучала эта цель сегодня, мы прилагаем все возможные и невозможные усилия, для того, чтобы она стала реальностью как можно скорее и Украина смогла закрыть свое небо самостоятельно. Каждое успешное испытание новой ракеты является шагом в сторону нашего технологического суверенитета,

– написала Ирина Терех.

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Пуски ракеты FP-7.X: смотрите видео

Также Ирина Терех высказалась о состоянии оборонного комплекса в Украине.

"Государства проигрывают войны на поле боя значительно реже, чем они проигрывают их в институтах, лабораториях и на производстве за десять лет до их начала. Когда страна годами недофинансирует инженерное образование, сокращает исследования, теряет производственные компетенции или привыкает полагаться на чужие технологии, она постепенно накапливает стратегический дефицит. Он становится заметным только тогда, когда начинается война", – подчеркнула она.

Впрочем, технический директор Fire Point призвала "вылезти из умиральной ямы, сделать правильные выводы из собственных прошлых ошибок и двигаться вперед, а также брать инициативу в свои руки, не дожидаясь изменения государственных политик или финансирования".

И завершила свое сообщение словами о том, что настоящая независимость определяется, в частности, тем, способна ли Украина создавать критические технологии собственными силами.