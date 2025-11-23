Яка ситуація з діловими настроями бізнесу?

Ділові настрої в Україні залишаються дуже крихкими, повідомляє 24 Канал з посиланням на ІЕД.

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) поступово погіршується – показник знову знизився з 0,05 до 0,03. Це відбувається через:

зростання невизначеності;

уповільнення відновлення;

нестачу персоналу;

проблеми безпеки;

посилення атак на транспортну інфраструктуру.

Вперше з червня 2024 року відбулося суттєве скорочення частки підприємств, які працюють на повну потужність – з 13% до 6%. Ймовірно, вони перейшли до групи тих, хто працює на 75 – 99%: їхня частка у жовтні зросла з 52% до 59%.

Що з експортом і замовленнями?

Ситуація в експорті відрізняється: індекс змін суттєво зменшився з +0,19 до -0,02 вперше з початку 2024 року – через збільшення частки тих, хто фіксує падіння експорту.

Показники експорту / інфографіка ІЕД

Показники роботи підприємств і короткострокові очікування погіршуються: скорочуються індекси продажів і нових замовлень.

Термін замовлень плавно скорочується. Зараз у середньому це 4,1 місяця після 4,3 місяця у вересні. Відбулося зростання частки тих, хто має 12 місяців замовлень і більше – із 7% до 10%, а також тих, хто не має замовлень або має замовлення лише на один-два місяці,

– каже виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Галузі, орієнтовані на внутрішній ринок, особливо харчова промисловість, демонструють сильну стійкість. Натомість залежні від експорту сектори (металургія та деревообробка) залишаються вразливими до логістичних і безпекових ризиків.

Ситуація в українському бізнесі