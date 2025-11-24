Что изменится в процессе мобилизации с 1 декабря – сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью адвоката, партнера Grain Law Firm Лидии Карплюк "Факты ICTV".

Каких изменений ожидать в процессе мобилизации с 1 декабря?

По словам адвоката, никаких новых изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" і постановление КМУ №560 не принято. В связи с этим правила, определяющие порядок призыва на военную службу и предоставления отсрочек, которые были установлены ранее, сохраняют свою силу.

Однако заметим, что 9 октября 2025 года Верховная Рада приняла закон что 9 октября 2025 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации трудовых отношений в условиях военного положения", который вступает в силу 4 декабря 2025 года.

Согласно ему критически важным предприятиям, учреждениям и организациям разрешили бронировать:

военнообязанных, у которых нет военно-учетных документов;

военнообязанных, у которых ненадлежащим образом оформлены документы;

мужчин, которые не состоят на воинском учете;

лиц, которые не уточнили персональные данные (адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты);

военнообязанных, которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Стоит заметить, что количество забронированных не имеет значения. Однако для военнообязанных работников, которые имеют нарушения воинского учета, срок бронирования не может превышать 45 календарных дней с момента заключения трудового договора.

Такое бронирование предоставляется только один раз в течение календарного года. Этот период предназначен для того, чтобы работник устранил все нарушения и урегулировал вопросы, связанные с военным учетом. Однако именно бронирование не освобождает от административной ответственности за правонарушения. Если нет оснований для обжалования постановления, военнообязанный должен оплатить наложенный штраф.

Законом также установлен специальный срок испытания в трудовых договорах для таких работников – он не может превышать 45 дней. При этом заключение трудовых договоров с нарушителями воинского учета не считается нарушением законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации для должностных лиц предприятий.

Кроме этого, 28 октября 2025 года Министерство обороны издало приказ №722, которым утвердило критерии определения предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса, авиастроительной и космической сфер как таких, имеющих важное значение для национальной экономики.

Адвокат подчеркнула, что к таким предприятиям относятся те, что производят, ремонтируют, модернизируют или утилизируют вооружение, военную и специальную технику, боеприпасы и их составляющие, а также уполномоченные субъекты управления государственным имуществом.

Предприятие может получить статус важного, если:

участвует в выполнении государственного контракта в сфере обороны, договора о производстве вооружения, техники или боеприпасов за средства внебюджетных источников, включая благотворительные, договора на выполнение работ оборонного назначения. Обязательное условие – доля оборонной продукции или работ должна составлять более 50% общего объема предприятия за последний отчетный период. Это должно быть подтверждено государственным заказчиком.

получает государственную финансовую поддержку в виде грантов в соответствии с постановлением КМУ № 262 от 8 марта 2024 года;

выполняет функции уполномоченного субъекта управления государственным имуществом.

Если же предприятие не соответствует ни одному из вышеперечисленных пунктов, его могут определить важным для национальной экономики, если оно:

участвует в выполнении государственного контракта в сфере обороны;

привлечено к выполнению такого контракта по договорам, включая внешнеэкономические;

включено в электронный реестр участников отбора и исполнителей госконтрактов;

реализует задачи государственных программ в сфере авиастроения и космической деятельности;

занимается выполнением программ развития ОПК, внедрением новых технологий, расширением производственных мощностей;

производит товары, выполняет работы или предоставляет услуги, используемые в производстве оборонной продукции.

Стоит заметить, что статус определяется на основании рекомендаций рабочей группы, созданной Министерством обороны, в состав которой входят представители заинтересованных органов власти. Рекомендации оформляются протоколом, а решение о признании предприятия критически важным принимает Минобороны.

